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Angelina Jolie'nin duygusal anları

44 yaşındaki oyuncu, büyük oğlu Maddox'ı Güney Kore'de bırakıp ABD'ye evine gitmeye hazırlanırken gözyaşlarını tutmakta güçlük çekti.

Haber Merkezi | 23.08.2019 - 08:28..
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Angelina Jolie'nin ilk göz ağrısı, Kamboçya'dan evlat edindiği ilk çocuğu Maddox artık 18 yaşına girdi. Brad Pitt ile ayrılık sürecinde annesinin en büyük destekçisi olan Maddox, ilk kez evinden ve ailesinden bu kadar uzun süre için ayrılıyor.

ÜNİVERSİTEYE BIRAKTI

Maddox, biyomühendislik konusunda yüksek öğrenim görmek için Güney Kore'deki Yonsei Üniversitesi'ne başladı. 44 yaşındaki Jolie de onu kendi elleriyle okuluna teslim etmek için bu ülkeye gitti.

"AĞLAMAMAYA ÇALIŞIYORUM"

Jolie, oğlunun eğitim göreceği üniversitede eğitim yılının ilk gününde de onu yalnız bırakmadı. Hem okulu ve çevresini gören hem de Maddox'ın arkadaşlarıyla sohbet eden Jolie, duygusal anlar yaşadı.

Oğluyla gurur duyduğunu söyleyen Angelina Jolie, bir öğrencinin sorusu üzerine de "Ağlamamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Okuldaki tüm öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Angelina Jolie, oğlunu bıraktıktan sonra aynı gün ülkesine döneceğini de söyledi.

Angelina Jolie'nin duygusal anları

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