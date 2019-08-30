Anıl İlter boşandı

Oyuncu Anıl İlter ve eşi İpek İlter, 10 yıllık evliliklerini sessiz sedasız noktaladı.

BODRUM'DA AYRILDILAR

2009 yılında evlenen çiftin, 2.5 ay önce Bodrum’da boşandığı ortaya çıktı. Anıl İlter, daha önce verdiği bir röportajda eşiyle Facebook üzerinden tanışıp mutlu bir birliktelik yaşadıklarını anlatmıştı:

"BENİ TELEVİZYONDA GÖRÜYOR"

"Bir reklamda oynamıştım. O reklamda şimdiki eşim İpek, beni görüyor, fark ediyor, çok beğeniyor. Evde anne ve ablasının olduğu bir anda ekrana bakıp 'Ben bu adamla evleneceğim’ diyor. İsmime ulaşıyor bir şekilde. Facebook’tan bana mesaj atıyor; Selam, yolluyor. Ben de selam yolluyorum. Buluşma gerçekleşiyor, 'Bir kahve içelim tanışalım, sohbet edelim’ dedik. Tabii ki böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Çok mutlu bir birliktelik, çıkma dönemi geçirdik. Sonrasında evlendik, şimdi de bir kızımız var. İsmi de Nil. 3 yaşında öyle mesut bir hayatımız var."