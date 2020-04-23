Anıtkabir'de 23 Nisan töreni

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı...

Koronavirüs salgını nedeniyle kutlamalar buruk geçiyor. İlk kez çocuklar, kendi bayramlarını kutlayabilmek için meydanlara inemedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'de düzenlenecek törene katıldı. Anıtkabir'e yürürken sosyal mesafeyi koruma oldukça güçtü.

BAHÇELİ KALABALIKTAN UZAK DURDU

Törene katılan herkes maske taksa da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendi önlemini aldı.

Kalabalığın arasına girmeyen MHP Lideri, A Takımı ile birlikte arkadan ayrı bir şekilde yürüyerek Anıtkabir'e yürüdü.