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ANKA, Doğu Akdeniz'de nöbette

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları, yakın gözetim altında devam ediyor.

AA & Ensonhaber | 28.08.2019 - 17:02..
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ANKA, Doğu Akdeniz'de nöbette

Yunanistan ve Rum yönetiminin girişimleri sonrasında Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı almasına rağmen Türkiye Doğu Akdeniz'de geri adım atmadı.

Bölgede sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih, Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayrettin Paşa sismi araştırma gemisinin yanına Oruç Reis de katıldı.

Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan gemilerimiz, yerli insansız hava araçları ile sürekli gözetim altında.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA insansız hava aracı, Doğu Akdeniz’de gece gündüz nöbetine devam ediyor.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ GÖZÜ

TUSAŞ tarafından yapılan paylaşımda, “ANKA’mız Mayıs 2019’dan itibaren doğalgaz arama çalışmaları yapan FATİH Sondaj Platformu’nu gece-gündüz izleyerek platformun Doğu Akdeniz’deki gözü olmaya devam ediyor!” denildi.

ANKA, Doğu Akdeniz'de nöbette

GERİ ADIM YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarının devam edeceği konusundaki kararlılığı defalarca söyledi.

ANKA, Doğu Akdeniz'de nöbette

RUM DA YUNAN DA GERGİN

Yunanistan ve Rum yönetiminde büyük rahatsızlığa neden olan bu adımlar, Avrupa Birliği tarafından da endişeyle karşılanıyor.

ANKA, Doğu Akdeniz'de nöbette

KILIÇDAROĞLU: HERKES ORADA TÜRKİYE YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Doğu Akdeniz ile ilgili şu ifadeleri kullanarak tartışmalarda yerini aldı: "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğalgaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok?"

ANKA, Doğu Akdeniz'de nöbette

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