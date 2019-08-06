taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5404
Euro
6.2106
Altın
1463.43
Borsa
98673.28
Gram Altın
260.63

Ankara Anlaşması 31 Ekim'den sonra bitebilir

CSS Legal, İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarına özel İngiltere-Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi'nin, 31 Ekim'den sonra sona erebileceğini açıkladı.

AA | 06.08.2019 - 09:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

ef

Vize ve danışmanlık firması CSS Legal, İngiltere Ankara Anlaşması İş Kurma Vizesi ile ilgili açıklama yaptı.

AÇIKLAMA YAPILDI

CSS Legal'den yapılan açıklamaya göre bildiride, Türk vatandaşı olan girişimcilere sunulan ayrıcalıklı statünün 31 Ekim'de veya daha erken bitebileceği kaydedildi.

31 Ekim sonrası anlaşmasız Brexit halinde Türk hükümeti ile ikili anlaşma yapılması noktasında çalışmaların sürebileceğine dikkat çekilirken, bunun henüz böylesi bir yeni vize kategorisinin yürürlüğe girmesi anlamına gelmediği de belirtildi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı (Home Office), AB'den anlaşmasız çıkılması durumunda daha öncesinde yapılan uluslararası anlaşmaların geleceğine dair detaylı bir açıklamada bulundu.

İNGİLTERE FARKLI POLİTİKALAR İZLEYECEK

Söz konusu açıklamada görüşlerine yer verilen CSS Legal Londra Ofisi Göçmenlik Hukuku Uzmanı Hüberya İnce, "İngiltere İçişleri Bakanlığı yayınladığı bildiride, AB ile anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak gerçekleşecek iki Brexit durumunda da İngiltere'nin farklı politikalar izleyeceğini duyurmuş oldu." ifadelerini kullandı.

İnce, "Birleşik Krallık Hükümeti, benzer bir anlaşma halinde işçi veya işveren Türk vatandaşları ve ailelerine Brexit'ten önceki uygunluk şartlarıyla vize izni başvurusunda bulunma imkanı vermek istiyor ama İngiltere, AB'den ayrılığın ardından İngiltere'ye giden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bir taahhütte bulunmuyor. Durum böyle olunca vize başvurusu yapacak kişilerin 31 Ekim 2019 tarihini her ihtimale karşı göz önünde bulundurma ve başvurularını geciktirmemeleri daha iyi olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

93
Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

Çin'den ABD'ye yaptırım hamlesi geldi

86
ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

ÖSO Fırat'ın doğusunda Türkiye'yi bekliyor

103
Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi

26
Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

Diyarbakır'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon

106
Yusuf Yazıcı formayı giydi

Yusuf Yazıcı formayı giydi

38
Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir