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Ankara Anlaşması nedir?

Yurt dışında yaşamak ve çalışmak isteyenlerin en çok başvurduğu seçeneklerden olan Ankara Anlaşması, Türkiye’nin 1963 yılında İngiltere’yle imzaladığı bir iş kurma anlaşmasıdır.

Özel Haber | 19.04.2019 - 12:52..
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Cansu KÜFELİ / [email protected]

Ankara Anlaşması (ECAA) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına İngiltere tarafından verilen iş kurma izni vizesidir. Türk vatandaşları bu anlaşmayla serbest meslek vizesi başvurusunda bulunarak İngiltere’de ticaret yapma ve yerleşim hakkı elde edebilir.

Ankara Anlaşması nedir? YouTube'dan İZLE

ANLAŞMAYA TÜM TÜRK VATANDAŞLARI BAŞVURABİLİR

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya, İngiltere’de iş kurmak isteyen, 18 yaşını aşmış, sermayesi bulunan tüm Türk vatandaşları başvurabilir.

Sadece 2018 yılı içinde 7 bin 607 Türk vatandaşının başvurduğu bu vize türünde, İngiltere’de bulunan kişilerin iş yeri açma veya işçi çalıştırma zorunluluğu bulunmaz. Kişi, eğitimini aldığı ya da meslek edindiği iş ile ilgili alanda tek başına da çalışabilir. Özel izin gerektiren avukatlık veya doktorluk gibi meslekler içinse, meslek odalarından alınmış yeterlilik şartları aranır.

Ankara Anlaşması nedir?

İngiltere’de oturum alanlar için tanınan haklar aileler için de geçerlidir. Anne baba haricindeki bireylerden, belli bir yaşın altında olanlar aynı haklardan yararlanabilir.

Ankara Anlaşması nedir?

Geçtiğimiz sene İngiliz tarafından askıya alınan süresiz oturum izni başvuruları, nisan ayında yapılan son düzenlemeyle tekrar kapsam alanına girmiş, ancak bu seçeneğe başvurmak için aranan, İngiltere’de 4 yıl boyunca kesintisiz çalışma şartı, 5 yıla çıkarılmıştır.

Ankara Anlaşması nedir? VİDEO

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