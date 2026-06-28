Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden “NATO için mazgal yapıldı” iddialarına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan “Ankara’daki yağmur suyu mazgallarının NATO Zirvesi öncesi ilk kez yol seviyesine getirildiği” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.

ABB’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yağmur suyu mazgalları ile baca kapaklarının bakım, onarım ve yol kotuna uygun hale getirilmesi çalışmalarının ASKİ ve belediye ekipleri tarafından uzun yıllardır rutin bakım programı kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

50 BİN NOKTADA BAKIM ÇALIŞMASI HEDEFİ

Açıklamada, asfalt yenilemeleri, yoğun trafik yükü ve zamanla oluşan seviye farklılıkları nedeniyle ihtiyaç duyulan noktalarda mazgalların düzenli olarak yol seviyesine getirildiği vurgulanırken, bu çalışmaların yeni olmadığına dikkat çekildi.

ABB, 2 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılan bültende de kent genelinde yol seviyesinin altında kalan baca kapakları ve yağmur suyu ızgaralarının yol kotuna uygun hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve yaklaşık 50 bin noktada bakım ile onarım hedeflendiğini hatırlattı.

ÇALIŞMALARIN SÖZLEŞMESİ EKİM 2025'TE İMZALANDI

Belediye açıklamasında ayrıca, mevcut çalışmalar için 1 Ekim 2025’te sözleşme imzalandığı, 16 Ekim 2025’te yer teslimi yapılarak 600 günlük uygulama sürecinin başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, geçmişte yoğun trafik nedeniyle bazı güzergâhlarda çalışma yapmanın zor olduğu, NATO Zirvesi kapsamında alınan trafik tedbirlerinin ise ekiplerin daha hızlı ve güvenli çalışmasına imkân sağladığı belirtilerek, bu durumun çalışmaların yeni olduğu anlamına gelmediği ifade edildi.