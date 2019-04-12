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Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

Ankara’nın CHP yönetimine geçmesiyle kentte, Kemalistlere yönelik değişimler yaşanmaya başladı.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 10:50..
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Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

25 yıl sonra Ankara'yı alan CHP'nin, Başkent'teki Atatürk poster ve heykel çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Dün Ulus'taki Atatürk heykelinin tazyikli suyla temizlenmesinin ardından, şimdi de Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı.

HEYKELİNİ YIKADILAR, POSTERİNİ ASTILAR

Mansur Yavaş'ın, mazbatasını almasıyla 25 yıl sonra Ankara'da, CHP belediyeciliği dönemine girildi. Kentte yapılan ilk çalışmaların, Kemalist süslemeler olması ise dikkat çekti. CHP, ilk icraat olarak dün Ulus'ta bulunan Atatürk heykelini temizlemişti. İkinci icraat olarak ise kent garına dev bir Atatürk posteri asıldığı görüldü.

Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

ÇALIŞMALARA SIRA GELMEDİ

Belediye poster ve heykel süslemelerine devam ederken hâlâ verilen Ankara vaatleri hakkında bir belirti görülmüş değil.

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

Ankara Garı'na dev Atatürk posteri asıldı

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