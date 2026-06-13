Ankara Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu

Türkiye'nin havalimanlarına yönelik yatırımları devam ediyor.

Dünya ülkeleriyle bağlantı ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yapılan onlarca havalimanına bir yenisi daha ekleniyor.

Ankara Havalimanı, 15 Haziran'da saat 13.30'da yapılacak törenle açılıyor.

"ANKARA HAVALİMANI" AÇILIYOR

Kapsamlı modernizasyondan geçen Etimesgut Havalimanı, "Ankara Havalimanı" olarak "ANK" koduyla hem ulusal hem de uluslararası operasyonlara hizmet verecek.

DÜNYA LİDERLERİ YENİ HAVALİMANINDA KARŞILANACAK

Ankara'da hava trafiğinin daha dengeli yönetilmesini de sağlayacak olan yeni havalimanında ayrıca Başkentin ev sahipliği yapacağı 7-8 Temmuz'daki NATO Zirvesi'nde de dünya liderleri karşılanacak.

ÇALIŞMALAR 8 AYDA TAMAMLANDI

Ankara Havalimanı, askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların inebileceği ve küresel liderlerin ağırlanacağı uluslararası bir havacılık merkezine dönüşmesiyle dikkat çekiyor.

Kapsamlı dönüşüm süreci ise yüksek koordinasyon ve yoğun çalışma temposuyla 8 ayda tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı.

Böylece geniş gövdeli uçakların, emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabilmesi sağlandı.

Pist başlarına toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde iki dönüş cebi inşa edilerek toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanı sağlandı. Bu çalışmayla yaklaşık 44 uçak, eş zamanlı olarak park edebilecek.

ULUSLARARASI STANDARLARA UYGUN MODERNİZE EDİLDİ

Havalimanındaki mevcut taksi yolları tamamen yenilenerek, yeni paralel ve bağlantı taksi yolları inşa edildi.

Pist güvenliği için Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturuldu.

Pist ve taksi yollarındaki aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları, uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildi.

Tüm mekanik, elektrik ve drenaj altyapısı da baştan sona yenilendi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında, 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark da hizmete hazır hale getirildi.

12,5 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU

Proje kapsamında 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da hayata geçirildi.

Projeyle Ankara Havalimanı ve Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım imkanı sağlanarak, bağlantı yolunun bölünmüş yol kesiminde yer alan 3 kilometrelik bölümde köprü ve altgeçit yapılarının inşa edildi.

Proje kapsamında aynı zamanda Ankara Bulvarı üzerinde 40 metrelik bir geçit de inşa edildi.