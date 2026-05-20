Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, FETÖ’nün “kamu mahrem yapılanması” olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik olduğu bildirildi. Soruşturma kapsamında özellikle BOTAŞ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı içerisindeki örgüt bağlantılarının incelendiği belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, şüphelilerin kamu kurumlarına giriş sınavlarına hazırlanmak amacıyla örgüt tarafından oluşturulan mahrem çalışma evlerinde kaldıklarının tespit edildiği ifade edildi.

BYLOCK KULLANIMI VE YAZIŞMALAR DELİL OLDU

Soruşturma dosyasında yer alan teknik incelemelerde, şüphelilerin FETÖ’nün gizli haberleşme ağı olarak bilinen ByLock programını kullandıklarının belirlendiği kaydedildi.

Ayrıca yapılan dijital incelemelerde elde edilen ByLock yazışma içeriklerinde şüphelilerin isimlerine ulaşıldığı, bu verilerin de soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Yetkililer, gözaltı kararı verilen 4 kişiden 3’ünün halen aktif olarak kamu görevinde bulunduğunu açıkladı.

OPERASYONU MALİ ŞUBE EKİPLERİ YÜRÜTÜYOR

Şüphelilerin yakalanması ve adli işlemler için savcılığa sevk edilmesine yönelik çalışmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda dosyanın genişleyebileceği ifade edildi.