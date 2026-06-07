Ankara Valiliği'nden kutlamalara '36. NATO Zirvesi' ayarı

NATO'nun 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

İttifak'ın en üst düzey karar alma platformu olan zirve, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE 2. KEZ NATO'YA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bu, Türkiye'nin 2004 İstanbul Zirvesi'nden sonra NATO'ya ikinci kez ev sahipliği olacak.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Ağustos 2025'te duyurduğu organizasyon, 32 müttefik ülkenin liderlerini bir araya getirecek.

Toplantıda Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma harcamaları, ittifakın caydırıcılık ve savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi, Ukrayna'ya destek gibi öncelikli başlıklar ele alınması bekleniyor.

Türkiye, 70 yılı aşkın süredir NATO'nun güçlü bir müttefiki olarak ittifaka önemli katkılar sağlıyor.

ZİRVE İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Zirve öncesi Ankara'da geniş güvenlik, trafik ve lojistik tedbirleri alınırken, kamu kurumlarında idari izin uygulamaları ve etkinlik kısıtlamaları gibi hazırlıklar da sürüyor.

Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına '36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Tedbirleri' konulu genelge gönderildi.

BAZI PERSONEL GRUPLARI İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin 'NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi' konulu yazısıyla, Ankara'da gerçekleştirilecek Zirve nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli personel bulundurulması amacıyla, Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, Zirve'de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personeli 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacak.

Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlar dikkate alınarak il teşkilatlarında ve hizmet birimlerinde görev yapan personel için idari izin uygulamasının detayları Valilikçe belirlenecek.

ZİRVE HAFTASI ETİNLİKLER PLANLANMAYACAK

İl genelinde söz konusu haftada sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri etkinlikler planlanmaması, zirve nedeniyle ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, zirve süresince uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gereken önlemler alınacak.

MAĞDURİYET OLUŞMAMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK

Bu kapsamda, sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi zaruret görülen alanlarda faaliyet gösteren birimlerde görev yapan personel idari izinli sayılmayacak, görevlerine devam edecek.

Bunların dışında kalan birimlerde ise idari izin döneminde acil ve zaruri hizmetlerin yürütülmesi ile vatandaşların mağdur olmaması için yeteri kadar personel bulundurulacak, birim amirleri kurumlarının hassasiyetine göre gerekli tedbirleri alacak.

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarınca 6 Temmuz Pazartesi ile 12 Temmuz Pazar tarihleri arasında, sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri kamuya açık etkinlikler yapılamayacak.

"GÜVENLİĞİ RİSKE SOKACAK ETKİNLİKLERE İZİN VERİLMEYECEK"

Ayrıca, bu tarihler arasında detayları güvenlik birimlerince belirlenecek ve duyurulacak olan geliş-gidiş güzergahlarında, misafirlerin konakladığı oteller bölgesi ve civarında, toplantıların yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinin bulunduğu bölgede trafiği aksatacak, vatandaşların toplu geliş-gidişlerine ve toplanmalarına neden olacak, güvenliği riske sokacak her türlü özel ya da resmi, kapalı ya da açık alan etkinliğine izin verilmeyecek.

BELİRTİLEN DIŞINDAKİ BÖLGELER YASAKTAN MUAF OLACAK

Belirtilen hassas bölgeler dışında kalan düğün ve benzeri etkinlikler yasak kapsamı dışında kalacak.

Hassas bölgeler içinde kalan bu ve benzeri etkinlikler ise etkinliğin yapılacağı ilçe kaymakamlığının iznine tabi olacak.

Gerektiğinde yeni tedbirler alınacak ve duyurulacak.

Zirve dolayısıyla ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, vatandaşların mağdur olmalarının önlenmesi için bu doğrultuda gerekli tedbirler en kısa zamanda alınarak duyurulacak.