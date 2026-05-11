Ankara Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Soğuk havaların ardından beklenen bahar geldi..

Yeni haftayla birlikte sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkarken, bazı bölgelerde ise kuvvetli sağanak etkili olacak.

Bu illerden biri de Ankara.

Valilik, Başkent'te kısa süreli ve yerel kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin son verilerine göre, yağışın kısa süreli yerel kuvvetli ve gök gürültülü olmasının beklendiği belirtildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.