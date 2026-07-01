Ankara Valisi Canbolat 52 bin başıboş köpeğin toplatıldığını açıkladı
Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara’da toplatılan başıboş sokak köpeklerine ilişkin son durumu sosyal medya hesabından açıkladı. Canbolat, paylaşımında 52 bin başıboş sokak hayvanının toplandığını duyurdu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Başıboş köpek problemi tüm Türkiye’yi derinden etkiliyor.
Köpek saldırılarında birçok insan hayatını kaybetti, birçok insan da yaralandı.
Ankara Valisi Yakup Canbolat, kent genelinde toplatılan başıboş sokak hayvanlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"SOKAK HAYVANININ TOPLANMASI ÇALIŞMALARINDA BUGÜN İTİBARİYLE 52 BİN SAYISINA ULAŞILMIŞTIR"
Canbolat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir."
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi