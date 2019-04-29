taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9333
Euro
6.626
Altın
1280.86
Borsa
94945.38
Gram Altın
244.166

Ankara'da 1 Mayıs öncesi 22 DEAŞ'lı yakalandı

Ankara'da 1 Mayıs'ta eylem hazırlığında oldukları belirlenen Irak ve Suriye uyruklu 22 DEAŞ üyesi yakalandı.

İHA | 29.04.2019 - 14:05..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

da

Ankara Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 Mayıs öncesi eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 17, Suriye uyruklu 5 toplam 22 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasında “DEAŞ terör örgütüne mensup Irak uyruklu (17) şahıs ile Suriye uyruklu (5) şahıs olmak üzere toplam (22) şahıs 29.04.2019 Pazartesi günü saat 06:30 sıralarında ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç kaza yaptı

71
Josef Sural hayatını kaybetti

Josef Sural hayatını kaybetti

71
CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

CHP Erzurum'un Çat ilçesini kaybetti

106
Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

Dört yabancı haber kanalı Türkiye'de haber kanalı kurdu

443
Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

Esad, YPG kontrolündeki Rakka'ya operasyon başlattı

196
Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

Lugano bahşişiyle çalgıcıların yüzünü güldürdü

67
Sel felaketi gönüllüleri Başbakan Trudeau’yu haşladı

Sel felaketi gönüllüleri Başbakan Trudeau’yu haşladı

144
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir