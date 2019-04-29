Ankara'da 1 Mayıs öncesi 22 DEAŞ'lı yakalandı

Ankara Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 Mayıs öncesi eylem hazırlığında olan Irak uyruklu 17, Suriye uyruklu 5 toplam 22 DEAŞ üyesi gözaltına alındı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasında “DEAŞ terör örgütüne mensup Irak uyruklu (17) şahıs ile Suriye uyruklu (5) şahıs olmak üzere toplam (22) şahıs 29.04.2019 Pazartesi günü saat 06:30 sıralarında ilimiz merkezi ve dış ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde yakalandı” denildi.