Ankara'da 10 bin adet uyuşturucu madde yakalandı

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Ankara'da yeni uyuşturucu operasyonu...

Mamak ilçesinde yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde yakalandı.

10 BİN ADET UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mamak'ta uyuşturucu operasyonu yapıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, NARKOGÜÇ operasyonları kapsamında dün yapılan operasyonda, 10 bin adet uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi.

2 GÖZALTI

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı.