Ankara'da 10 milyon lira değerinde sahte kozmetik ürünü ve etiket ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle'de Batı Sitesi Mahallesi’nde bulunan bir depoda sahte ve kaçak kozmetik üretimi yapıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti.

Şüpheli T.S.’ye ait depoya yapılan baskında arama yapıldı.

10 MİLYON TL DEĞERİNDE ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ

Arama sonucunda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 260 bin adet dünyaca ünlü markalara ait etiket, 8 bin adet saç bakım ürünü ve vücut kremi ile 12 ton üretimde kullanılan ham madde ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.