Ankara'da 19 Mayıs tedbirleri: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankaralıların dikkatine...

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 19 Mayıs Salı günü saat 08.00’den itibaren kent genelinde çeşitli cadde ve bulvarlarda trafik akışı durdurulacak.

Özellikle resmi törenler ve kutlama programlarının yoğunlaşacağı bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılırken, belirlenen güzergahlar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

ÖNEMLİ NOKTALARDA TRAFİK AKIŞI DURACAK

Bu kapsamda, Milli Müdafaa Caddesi, Kumrular Caddesi, Necatibey Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı ile bu güzergahlara açılan tüm cadde ve sokaklarda araç geçişine izin verilmeyecek. Yetkililer, kapanış süresinin etkinlik yoğunluğuna göre değişebileceğini belirtti.

Sürücülerin, kent merkezinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını önceden yapmaları ve toplu taşıma alternatiflerini değerlendirmeleri tavsiye edildi.

ÜLKÜ OCAKLARI'NIN KURULTAYI İÇİN EK KAPANMA

Öte yandan, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu’nda düzenlenecek “Türk Gençliği Büyük Kurultayı” etkinliği nedeniyle de bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Emniyetin açıklamasına göre, bugün saat 23.00 itibarıyla başlayacak trafik tedbirleri, etkinlik sona erene kadar devam edecek.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Caddesi’nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

ALT VE ÜST GEÇİTLERDE BAZI İSTİSNALAR OLABİLİR

Ayrıca Tren Garı Kavşağı’na bağlanan yan varyantlar, Ulaştırma Kavşağı’ndan Tren Garı Kavşağı’na bağlantı sağlayan güzergahlar ve Kazım Karabekir Caddesi’ne çıkan bazı yan yollar da ulaşıma kapalı olacak.

Alt ve üst geçitlerde ise belirli istisnaların uygulanacağı belirtildi.

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi.