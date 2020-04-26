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Ankara'da 2 çocuğunu rehin alan şüpheli hakkında açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eşiyle kavga ettikten sonra 2 çocuğunu rehin alan şüphelinin infaz düzenlemesi kapsamında tahliye edildiği iddialarını yalanladı.

İHA |
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Ankara'da 2 çocuğunu rehin alan şüpheli hakkında açıklama

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, A.S. isimli kadın, eşi F.S. ile kavga etmesi üzerine evi terk etti. Koca F.S. de, eşinin eve dönmesini istedi.

İsteği gerçekleşmeyen koca biri 4 yaşında kız, diğeri 7 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunu silahla rehin aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli babayı yaklaşık iki saat boyunca ikna etmeye çalıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Baba sonunda pes ederek; önce kız çocuğunu, daha sonra da diğer çocuğunu dışarıya, annelerinin yanına gönderdi.

İkna çalışmaların ardından yakalanan şüpheli baba F.S. gözaltına alınırken, silahına da el konuldu.

Kavga ettiği eşinin eve dönmesi için çocuklarını rehin aldı İZLE

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI: İDDİALAR ASILSIZ

Şüpheli babanın çocuklarını rehin almasıyla ilgili, haber siteleri ve sosyal medyada 'infaz yasasıyla birlikte çıktı' iddiaları öne çıktı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ​

"Ankara ili Çankaya ilçesinde F.S. isimli kişinin eşiyle kavga ettiği, kavganın ardından evi terk eden eşinin eve dönmemesi üzerine biri 4 yaşında kız, diğeri 7 yaşında erkek olmak üzere 2 çocuğunu rehin aldığı, F.S. isimli kişinin 7242 Sayılı Ceza Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında cezaevinden çıktığının internet haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alması üzerine, kamuoyuna bir açıklama yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. F.S. isimli kişinin Görevi Yaptırmamak İçin Direnme ve Hakaret suçlarından kesinleşmiş 17 ay 40 gün hapis cezası için 19.05.2017 tarihinde cezaevine alındığı, 23.09.2019 tarihinde denetimli serbestliğe alındığı, şahsın 7242 sayılı yasa kapsamında cezaevinden çıktığı hususunun gerçeği yansıtmadığı, kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Ankara'da 2 çocuğunu rehin alan şüpheli hakkında açıklama


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