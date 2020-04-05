Ankara'da akrabalar arasında mera kavgası: 3 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kızılcakışla Köyü merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan arazide, köyde yaşayan Burhan Koyuncu, merada hayvan otlatma yüzünden akrabası Mustafa Kemal Koyuncu ile tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNE ATEŞ ETTİLER

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki tarafın kardeşleri de kavgaya dahil oldu. Çıkan kavgada, iki grup birbirine tabanca ile ateş açtı.

3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Mustafa Kemal Koyuncu ile kardeşleri İsa ve Murat Koyuncu, vurularak, hayatını kaybetti. Burhan Koyuncu'nun oğlu Mert Koyuncu ise kavgada hafif yaralandı.





3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine köye jandarma ekipleri sevk edildi. Olay sonrası Burhan Koyuncu, kardeşi Kamil ve oğlu Mert Koyuncu gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişini cansız bedeni, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma köyde güvenlik önlemi aldı.



