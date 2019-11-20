Ankara'da akşam pazarı kaldırıldı

Pirelli, akıllı lastikler tarafından yol yüzeyiyle ilgili olarak algılanan bilgileri 5G şebekesi üzerinden müşterilere ileten lastik üretti.

Pochettino ile yollarını ayıran Tottenham, takımın başına Mourinho'yu getirdi. Portekizli teknik adam, 1 yıllık aranın ardından Premier Lig'e geri dönmüş oldu.

Bir inşaatta başlayan yangın, kısa sürede araca sıçradı. Yangın sırasında cip bomba gibi patlayarak çevredekileri korkuttu.

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Karius’un sevgilisinden maço çıkışı

30 yaşında olan ve modellik yapan Sophia, “Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor" dedi.