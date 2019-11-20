taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7173
Euro
6.3303
Altın
1474.81
Borsa
107528.68
Gram Altın
271.116
Bitcoin
46350.9

Ankara'da akşam pazarı kaldırıldı

Kızılay'da yıllardır seyyar satıcılar tarafından kurulan 'akşam pazarı', Ankara Valiliği'nin Çankaya Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı sonrası yasaklandı.

Haber Merkezi | 20.11.2019 - 09:15..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Ankara Kızılay'da yıllardır seyyar satıcılar tarafından kurulan 'akşam pazarı', yasaklandı.

Kitap, ikinci el kıyafet ve çeşitli ev gereçlerinin satıldığı pazardaki yasak kararı, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi’nin Kızılay’da başlattığı yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından uygulanmaya başlandı.

'ÖNLEM ALIN' TALEBİ

​Valilik, Çankaya Belediyesi Zabıta ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü’ne gönderdiği yazıyla tezgahların kurulmamasına karşı önlem alınmasını talep etti.

Ankara'da akşam pazarı kaldırıldı

KIZILAY'A AFİŞ ASARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

Yıllardır gece saat 21.00’den itibaren kurulan tezgahlara karşı zabıta ekipleriyle birlikte polis, güvenlik önlemi almaya başladı. Akşam pazarına izin verilmemesinin ardından Kızılay’daki seyyar satıcılar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e Kızılay’a astıkları afişlerle tepki gösterdi.

"HANİ KALP KIRMAK YOKTU?"

Çankaya Belediyesi’nin, 'Kalp Kırmadık, Rekor Kırdık' sloganını hatırlatan seyyar satıcılar hazırladıkları afişlerinde, "Hani kalp kırmak yoktu? Bizim ekmeğimiz ekmek teknemiz. Yüzlerce insanın kalbi kırılıyor." ifadelerine yer verdi.

2011 YILINDA KAVGA ÇIKMIŞTI

Kızılay’daki Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokaklarda tezgah açmak isteyen seyyar satıcılarla Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri arasında 2011 yılında kavga çıkmış, bazı zabıta memurları ve işportacılar çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

300 bin TL ödül ile aranan teröristin yakalanma anları

119
FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

FETÖ'nün finans kaynaklarına darbe

38
Trump: Düzmece bir mahkeme

Trump: Düzmece bir mahkeme

44
İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu

İsrail, Suriye'de rejim ve İran hedeflerini vurdu

105
TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

TürkAkım'da iki boru hattı da doğalgazla dolduruldu

27
Tosuncuk Ukrayna'da aranıyor

Tosuncuk Ukrayna'da aranıyor

46
Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir