Haberler 3. Sayfa

Ankara'da alev alan ahşap ev küle döndü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan ahşap bir ev, otluk alanda çıkan yangının sıçraması sonucu alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Ensonhaber.com Ensonhaber.com
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın. 

Beypazarı ilçesi Beytepe Mahallesi'nde  otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki ahşap eve sıçradı.

EV KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)