Ankara'da alev alan ahşap ev küle döndü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan ahşap bir ev, otluk alanda çıkan yangının sıçraması sonucu alev alarak kullanılamaz hale geldi.
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın.
Beypazarı ilçesi Beytepe Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki ahşap eve sıçradı.
EV KÜLE DÖNDÜ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)