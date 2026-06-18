Ankara'da 'altın atlar'ın soyu yaşatılıyor

Orta Asya’nın köklü at ırklarından biri olan Ahal Teke atları; hız, dayanıklılık, zeka ve kendine özgü metalik tüy parlaklığıyla tanınıyor.

Türkmenistan’ın kültürel mirası olarak görülen bu atlar, Ankara’daki çiftlikte hem soyunun korunması hem de farklı binicilik disiplinlerinde geliştirilmesi amacıyla yetiştiriliyor.

EĞİTİM SÜRECİNDE FARKLI BRANŞLAR

Çiftlikte yetiştirilen Ahal Tekeler; engel atlama, dayanıklılık sürüşü, atlı okçuluk ve arazi biniciliği gibi farklı alanlarda eğitime tabi tutuluyor.

Zarif yapıları, uzun boyunları ve atletik gövdeleriyle dikkat çeken atlar, binicileriyle kurdukları güçlü bağ sayesinde de at severlerin ilgisini çekiyor.

50 BİN İLA 150 BİN DOLAR ARASINDA DEĞİŞEN DEĞER

Safkan Ahal Teke atlarının, soy özellikleri ve eğitim seviyelerine göre 50 bin ila 150 bin dolar arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğu belirtiliyor.

Nadirliği ve yetiştirme zorluğu nedeniyle bu ırk, dünya genelinde en değerli at türleri arasında gösteriliyor.

“BİNLERCE YILLIK MİRASIN SÜREKLİLİĞİ”

Çiftlik sahibi Petek Çağlar, Ahal Teke atlarına olan ilgisinin 5 yıl önce başladığını belirterek, ilk atını 2022 yılında edindiğini söyledi.

Başlangıçta sadece fiziksel güzellikten etkilendiğini ifade eden Çağlar, zamanla bu atların karakter yapısına hayran kaldığını dile getirdi.

“HER ŞEYİ HIZLI ÖĞRENEN VE UNUTMAYAN BİR ZEKÂ”

Ahal Tekelerin insanlarla güçlü bağ kurduğunu vurgulayan Çağlar, bu atların oldukça zeki ve öğrenmeye açık olduğunu söyledi.

Çağlar, “Bir şeyi bir kez öğrendiklerinde kolay kolay unutmazlar. Engel atlamayı bir problem gibi görürler. Çok hassas ama kırılgan değildirler” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE İLK SİSTEMLİ YETİŞTİRİCİLİK ADIMI

Ahal Tekelerin dünyada sınırlı sayıda bulunduğunu ve ithalatının zor prosedürlere bağlı olduğunu belirten Çağlar, Türkiye’de ilk kez sistemli bir yetiştiricilik programı başlatıldığını söyledi.

Türkmenistan, Rusya ve İran’da soy kayıtlarının özel sistemlerle korunduğunu aktaran Çağlar, uzun bir çalışma sonucunda damızlık kısrakların Türkiye’ye getirildiğini ifade etti.

“SADECE BİR AT DEĞİL, KÜLTÜREL MİRAS”

Şu anda çiftlikte 10 Ahal Teke bulunduğunu belirten Çağlar, kısa süre önce doğan bir tayın kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Çağlar, “Bu doğum sadece yeni bir at değil, binlerce yıllık bir kültürel mirasın devamıdır” sözleriyle Ahal Tekelerin önemine dikkat çekti.