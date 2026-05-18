Ankara'da AVM'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan AVM’nin yemek katında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada elinde bıçak bulunan bir kişi, 2 kişiyi yaraladı.

AVM GÜVENLİĞİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

AVM içerisinde bulunan güvenlik görevlileri olaya hızlı şekilde müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.