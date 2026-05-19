Ankara'da bazı banliyö ve tren seferlerinde düzenleme

Ankara'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde belirlenen duraklardaki aksaklıklar, kamuoyuna duyuruldu.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs günlerinde 10.00-16.00 saatlerinde banliyö ve bölgesel tren seferlerinin bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini bildirdi.

ETİMESGUT HAVAALANI BAĞLANTI YOLU ÇALIŞMALARI NEDENLİ DEĞİŞİKLİK

Ankara'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yapılacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır.

Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir."