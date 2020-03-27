Ankara'da bir baba engelli oğlunu baltayla öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Osmangazi Mahallesi'nde, Baştuğ Sokak'taki bir apartmanda oturan Osman Dikmen (47), ile engelli oğlu Recep Dikmen(19) arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce baba Dikmen, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü engelli oğlunu başına baltayla vurarak, öldürdü.

"YÜZÜNÜ DÖNÜNCE ALNINA GELDİ"

Gözaltına alınan baba Dikmen, poliste suçunu itiraf ederek, "Oğlum yüzde 35 zihinsel engelliydi. Son iki yıldır ilaçlarını kullanmıyordu. Saldırgan davranışlar sergiliyordu. Benden para istedi. Ağır küfürler etti. Ben de sinirlenip yatak odasından aldığım baltayı, oğlumun kafasına arkasından vurmak istedim. Bu sırada oğlum birden bana dönünce balta alnına denk geldi. Baltayla iki kez daha vurdum. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Dikmen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.