taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4552
Euro
7.1001
Altın
1620.25
Borsa
88690.75
Gram Altın
336.284
Bitcoin
42787.07

Ankara'da bir baba engelli oğlunu baltayla öldürdü

Ankara'da tartıştığı engelli oğlunu baltayla başına vurarak öldüren baba Osman Dikmen, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

DHA | 27.03.2020 - 17:34..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Osmangazi Mahallesi'nde, Baştuğ Sokak'taki bir apartmanda oturan Osman Dikmen (47), ile engelli oğlu Recep Dikmen(19) arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce baba Dikmen, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü engelli oğlunu başına baltayla vurarak, öldürdü.

"YÜZÜNÜ DÖNÜNCE ALNINA GELDİ"

Gözaltına alınan baba Dikmen, poliste suçunu itiraf ederek, "Oğlum yüzde 35 zihinsel engelliydi. Son iki yıldır ilaçlarını kullanmıyordu. Saldırgan davranışlar sergiliyordu. Benden para istedi. Ağır küfürler etti. Ben de sinirlenip yatak odasından aldığım baltayı, oğlumun kafasına arkasından vurmak istedim. Bu sırada oğlum birden bana dönünce balta alnına denk geldi. Baltayla iki kez daha vurdum. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Dikmen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara'da engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandı -1

Ankara'da engelli oğlunu baltayla öldüren baba tutuklandı -2

İlginizi Çekebilir
Bursa'da merdiven altı tatlıcıya baskın
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hijyenik olmayan koşullarda tatlı üretimi yapan iş yerine operasyon gerçekleştirdi.
Çorum'da, korona uyarısında bulunan müdür bıçaklandı
Sigara dumanını marketin içine üfleyen şahıs, kendisini 'Salgın var, dikkat et' diye uyaran ilkokul müdürü Mehmet Çıplak'ı, bacağından bıçakladı.
Kaçak 20 ton dezenfektan üreten şüpheliler serbest kaldı
Bursa’da, piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak 20 ton dezenfektan ürettikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Suç makinesi kadını İstanbul polisi yakaladı
Polisin düzenlediği operasyonda hakkında 36 ayrı yakalama kararı ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi kadın, polis tarafından yakalandı, mahkeme tutukladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
Manisa'da polis, bağırdığı yaşlı adamdan özür diledi
551
Suudi Arabistan'da çocuğuna sarılamayan doktor
Suudi Arabistan'da çocuğuna sarılamayan doktor
175
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
Türkiye'de korona bilgilendirme ekranı açıldı
83
Koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı
Koronavirüs PKK'lı teröristlere de bulaştı
313
Rize'de Kendirli beldesi ve 4 köy karantina altına alındı
Rize'de Kendirli beldesi ve 4 köy karantina altına alındı
207
Beştepe Millet Camii'nde cuma namazı kılındı
Beştepe Millet Camii'nde cuma namazı kılındı
790
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu
237
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir