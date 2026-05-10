Ankara'da cezaevinden izinli çıkan ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Nallıhan ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Beytullah Çevik, aralarında çıkan kavga sonrası kardeşi Niyazi Çevik tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
Kardeşler arasında kanlı kavga...
Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile göl kenarında bir araya geldi.
2 kardeş arasında tartışma çıktı.
AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Niyazi Çevik, yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik'i yaraladı.
KURTARILAMADI
Beytullah Çevik, kendi aracı ile Beypazarı Devlet Hastanesi'ne gitti.
Burada tedavi altına alınan Çevik, hayatını kaybetti.
KATİL KARDEŞ GÖZALTINDA
Kardeşi Niyazi Çelik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Niyazi Çevik'in polisteki işlemleri sürerken, Beytullah Çevik'in cenazesi ise yarın Beypazarı ilçesinde toprağa verilecek.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)