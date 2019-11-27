Ankara'da cinnet getiren genç balkondan düştü

Ankara’nın Çankaya ilçesi Erzurum Mahallesi Geçim Sokak’ta saat 01.00 sıralarında, annesi ve babası ile tartışan Süleyman Erdem Ç. (25) tartışmanın büyümesi üzerine balkona çıktı.

20 METREDEN DÜŞTÜ

Burada da bir süre ailesine bağırarak tartışan genç, bir süre sonra cinnet getirerek henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten beton zemine çakılan 25 yaşındaki genç yaralandı. Düşen gencin ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

TARTIŞTIĞI ANNESİ BAŞINDAN AYRILMADI

Tartıştığı annesinin bir an olsun başından ayrılmadığı, yaralı Süleyman Erdem Ç.’ye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Yaralı müdahalenin ardından ambulans ile Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.