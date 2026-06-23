Ankara'da çocukların maçında gerginlik: Veliler tekme tokat birbirine girdi

Ankara'da çocukların katıldığı amatör bir futbol karşılaşması sırasında, ilerleyen dakikalarında sahadaki oyuncular arasında yaşanan gerginlik, tribünlerde bulunan aileler arasında da tartışmalara neden oldu.

İddiaya göre bazı veliler, maç içerisindeki pozisyonlar ve hakem kararları üzerinden birbirlerine tepki gösterdi. Karşılıklı sözlü tartışmaların artmasıyla birlikte tribündeki atmosfer kısa sürede gerildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Veliler arasında başlayan sözlü atışma, bir süre sonra fiziksel müdahaleye dönüştü. Tarafların birbirlerinin üzerine yürümesiyle tribünde arbede yaşanırken çevrede bulunan kişiler, kavgayı ayırmak için araya girdi.

Yaşanan olay nedeniyle karşılaşmanın atmosferi tamamen değişirken çocukların oynadığı müsabaka, tribünlerdeki kavganın gölgesinde kaldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Tribünde yaşanan gerginlik ve kavga anları, karşılaşmayı takip eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, velilerin birbirlerine yönelik fiziksel müdahalelerde bulunduğu ve çevredeki kişilerin tarafları sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer aldı.