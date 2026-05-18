Ankara'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Ankara'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ankara'nın Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı'nda Çankaya yönünde seyreden A.E. idaresindeki motosiklet, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri sürücü A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.E.'nin cansız bedeni adli tıp morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)