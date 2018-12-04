taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2539
Euro
5.9843
Altın
1238.24
Borsa
95063.8
Gram Altın
208.992

Ankara'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı kararı

Aralarında mühendis ve eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin de bulunduğu, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 28 kişi gözaltına alındı.

AA | 04.12.2018 - 11:00..
  1. Haberler
  2. Gündem

qweqwe

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

28 KİŞİYE GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişinin arasında, mühendis ve özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler bulunuyor.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 28'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlıların, ifade işlemleri için emniyete getirildiği, diğerler şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin İstanbul adayı

CHP'nin İstanbul adayı

48
Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

65
Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

13
CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

65
Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

20
İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

62
PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

PKK'lı teröristlere ait 3 katlı 5 odalı sığınak bulundu

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir