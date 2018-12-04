Ankara'da FETÖ operasyonu: 38 gözaltı kararı

1 Yeni çıkanlar Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

2 5 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

3 Rekabet Kurumu: Soğan fiyatlarını takip ediyoruz Soğan fiyatlarına ilişkin güncel bir Rekabet Kurumu kararı bulunmadığı ancak gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

4 İsviçre'nin kara tarihi: Köle çocuklar İsviçre’de 1970 yılına kadar birçok yetim ve fakir aile çocukları, bakıcı ailelerin yanında köle gibi çalıştırılıyordu. Heidi’nin çıplak ayakları da bu çocukları temsil ediyordu bir nevi...

5 Seda Sayan'dan fakir açıklaması 'Fakir gelin istiyorum' sözleriyle eleştirilen Seda Sayan, bir açıklama daha yaptı.

6 Türk Kadın Şair Nurduran Duman şiiriyle Fransızcada Türk Kadın Şair Nurduran Duman, Fransa’daki Paul-Valéry Müzesi’nde bulunan eserlerinden birine yazdığı “Edim” şiiriyle Fransızca basılan “Peinture et Poésie (Resim ve Şiir)” kitabında…