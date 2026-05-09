Ankara’da Gülhan’ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Ankara’nın Keçiören ilçesinde apart otelde çalışan Gülhan Taş, geçen yıl 8 Aralık sabahı işe gitmek için evden çıktı.

Otomobiline binip işe gittiği sırada, iki yıl önce yaklaşık üç ay birliktelik yaşadıktan sonra ayrıldığı Mehmet Say tarafından bıçıkla saldırıya uğradı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ambulansla Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Gülhan Taş, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Mehmet Say, olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp tutuklandı.

Olayla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

GÜLNAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YERE DÜŞTÜ

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede Mehmet Say'ın, Gülhan Taş'ın otomobilinin camını küçük bıçak yardımıyla kırdığı, bıçağın aracın içine düştüğü, Gülhan’ın araçtan inerek kaçmaya çalıştığı sırada yere düştüğü belirtildi.

KESİCİ ALETLE SALDIRDI SONRA DA KAÇTI

Say'ın bu sırada cebindeki daha büyük kesici aletle Taş'a saldırmaya ve yaralamaya başladığı aktarıldı.

Mehmet Say’ın Gülhan Taş’ı yaraladıktan sonra 2'nci kez kesici aletle saldırdığı ve kaçtığı belirtildi.

GÜLHAN’IN VÜCUDUNDA 21 KESİCİ ALET YARASI BULUNDU

İddianamede; otopsi raporuna da yer verildi. Raporda, Gülhan Taş'ın vücudunda toplam 21 kesici ve delici alet yarası bulunduğu belirtildi.

4 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Savcılık, Mehmet Say hakkında, 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Mala zarar verme' suçundan da 4 yıla kadar hapis talep etti.

2024’TE VERDİĞİ RÖPORTAJ ORTAYA ÇIKTI

Gülhan Taş’ın, saldırıdan önce 22 Eylül 2024'te verdiği röportaj ortaya çıkmıştı. O zaman e-ticaret işiyle uğraşan Gülhan Taş, röportajında Mehmet Say’ın ısrarla kendisini takip edip, tehdit ettiğini, birçok defa alınan uzaklaştırma kararına rağmen kendisine ulaşmaya çalıştığını anlatmıştı.

ULAŞAMAYINCA İCRA TAKİBİ BAŞLATTI

Gülhan Taş, Mehmet Say'ın cep telefonu, saat, epilasyon cihazı, gözlük gibi pahalı hediyeler alıp, banka hesabına para göndererek kendisine ulaşmaya çalıştığını, ulaşamayınca da aldığı hediyeler için icra takibi başlatıp, hediyelerin toplam ücreti olan 130 bin lirayı geri ödemesi için ödeme emri gönderdiğini söylemişti.

''NORMAL OLMAYAN DAVRANIŞLAR SEBEBİYLE SONLANDIRDIM''

Gülhan Taş’ın saldırıdan önce 22 Eylül 2024’te verdiği bir röportaj ortaya çıkmıştı. Röportajda, “Uzak mesafe ilişkisiydi, üç ay kadar sürdü; ancak kişinin normal olmayan davranışları nedeniyle ilişki sonlanmak zorunda kaldı. Ben istemediğim halde birçok hediye gönderiyor, birçok kez ısrarla banka hesabıma para transferi yapıyordu.

''CİNSEL İÇERİKLİ KONUŞMALAR ÜZERİNDEN BASKI KURUYORDU''

Çok fazla cinsel içerikli konuşmalar üzerinde baskı kuruyordu. Ayrıca aramızdaki özel durumları arkadaşlarıma, yakın çevreme anlatmasından, paylaşmasından dolayı ilişkimi bitirdim.

''MAİLDEN ULAŞAMAZSA PARA GÖNDERİP MESAJ BIRAKIYORDU''

Beni tehdit etmeye devam etti. 'Azabım mazoşitliğimden daha beter olacak, tanrılarınız yardım bile edemeyecek' paylaşımı yapmış. Her yerden engelli olduğu halde bana mail yoluyla ulaşıyordu. Mailden ulaşamazsa hesabıma para gönderip açıklama kısımlarına mesajlar bırakıyordu.

Barışma ümidiyle oturduğum siteye taşındı. Şu an koruma kararı çıkarttırdığım bir kişiyle aynı sitede yaşıyorum. Ve sürekli benim kapımın önünden geçerek bana hala mesajlar atmaya devam ediyor" ifadeleriyle anlatmıştı.