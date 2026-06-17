Ankara'da 'Haymana Zarif Ak Yıldızı' için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi

Ankara'nın Haymana ilçesinde, dünyada yalnızca ilçenin Yenice (Sındıran) Mahallesi çevresindeki sınırlı alanlarda yetişen endemik ‘Haymana Zarif Ak Yıldızı’ (Ornithogalum Demirizianum) için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Haymana Belediyesi'nin ev sahipliğinde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

UYGULANACAK KORUMA YÖNTEMLERİ MASAYA YATIRILDI

Toplantıya Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, ilgili kurum temsilcileri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü uzmanları katıldı.

Toplantıda, sadece Haymana'da doğal yayılış gösteren Haymana Zarif Ak Yıldızı'nın mevcut durumu, karşı karşıya bulunduğu tehditler ve uygulanacak koruma yöntemleri ele alındı.

TÜRÜN KORUNMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Bilimsel adı Ornithogalum Demirizianum olan ve dünyada sadece Haymana'nın belirli bölgelerinde yetiştiği tespit edilen bitkinin, habitatındaki en küçük değişimlerden dahi etkilenen hassas bir yapıya sahip olduğu belirtildi.

Uzmanlar, türün korunmasının biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

KORUMA VE İZLEME STRATEJİLERİ GELİŞTİRİLECEK

Başlatılan Tür Koruma Eylem Planı kapsamında, bitkinin yayılış alanlarının belirlenmesi, popülasyon durumunun değerlendirilmesi, habitat özelliklerinin ortaya çıkarılması, tür üzerindeki tehditlerin analiz edilmesi ve koruma ile izleme stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

31 Mart tarihinde başlayan ve 28 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan proje kapsamında, toplam 150 gün boyunca türün mevcut durumu detaylı olarak incelenecek ve geleceğe yönelik koruma stratejileri hazırlanacak.

Yetkililer, yalnızca Haymana'da yaşayan bu özel bitki türünün korunmasının, bölgenin ekolojik değerlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.