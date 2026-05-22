Ankara'da iki yaşlı adamın tekme tokat kavgası kamerada

Ankara’nın Sincan ilçesinde iki yaşlı adam arasında çıkan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Olay, çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle güçlükle sonlandırıldı.

KENT MEYDANINDA BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Atatürk Mahallesi’nde bulunan Kent Meydanı’nda, iki yaşlı adam arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın alevlenmesiyle taraflar birbirine saldırdı ve olay tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Kavga sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine yakın bir kurye ve bazı gençler, öfkeli şahısları güçlükle sakinleştirdi.

Uzun süren çabanın ardından taraflar birbirinden uzaklaştırılarak bölgeden gönderildi.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan gerginlik ve fiziksel müdahale anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı anlar yer aldı.