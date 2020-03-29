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Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın: 25 gözaltı

Keçiören ilçesinde koronavirüs salgınına aldırmayanlar, kaçak kıraathanede oyun oynarken basıldı. Kaçak kıraathanenin girişine yerleştirilen kameralar dikkat çekti.

İHA | 29.03.2020 - 09:20..
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Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Göksu Sokak’ta bekçiler, şüpheli gördüğü 2 kişiyi durdurmak istedi.

Durumu fark edip kaçan şüpheliler, 3 katlı bir binaya saklandı.

Kaçan şahısları kovalayan bekçiler, gizli olarak işletilen ve pencereleri tahtalar ile kapatılarak içerinin görünmesi engellenen kıraathane ile karşılaştı.

Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın: 25 gözaltı

25 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Binanın etrafını saran polis ekipleri, içeride koronavirüs salgınına aldırmadan kaçak kraathanede oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Binanın 2 katını kaçak olarak kıraathaneye çevirerek vakit geçiren 25 kişi, ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın: 25 gözaltı

4 KAMERA İLE GÖZLEM

Ayrıca 3 katlı binayı arayan polis ekipleri, apartmanın çevresinin 4 adet kamerayla 24 saat gözetlendiğini fark etti. Kaçak kıraathane işleten şahısların binanın girişine ve çevresine yerleştirdikleri kameraların ve kapının önünde bulunan zilin, apartmanın önüne gelen kişileri tanıyarak kapıyı açmaları için kullanıldığı tespit edildi.

Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın: 25 gözaltı

PARA CEZASI KESİLDİ

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında kıraathanelerin kapatılmasına karar verildi. Bu karara uymayarak kaçak olarak işletilen kıraathanede arama yapan polis ekipleri, içeride buldukları oyun kağıtları, masalar, alkol şişeleri ve çeşitli malzemelere el koyarken, şüphelilere idari para cezası uygulandı.

Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın: 25 gözaltı

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da kaçak kıraathaneye baskın: 25 gözaltı

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