Ankara’da kaçan kurbanlık dana etrafı birbirine kattı
Kızılcahamam ilçesinde, satıcıların elinden kurtularak kaçmaya çalışan kurbanlık dana, kendisini yakalamak isteyenlere zor anlar yaşattı. Dananın kaçıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurban Bayramı hareketliliği başladı.
Türkiye’nin dört bir yanında kurbanlar kesilip dualar edilirken, kaçan kurbanlıkların görüntüleri de gelmeye başladı.
SATICILARIN ELİNDEN KAÇTI
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki kurban pazarında, bir kurbanlık dana satıcılarının elinden kaçtı.
KOVALAMACA YAŞANDI
Kesimden kaçmaya çalışan kurbanlık dana ile onu yakalamaya çalışanlar arasında kovalamaca yaşandı.
Etrafı demir korkuluklarla çevrili olan dananın kaçış anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)