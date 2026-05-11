Ankara'da kavgayı 'anne terliği' bitirdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga, ilginç bir müdahaleyle son buldu. Taraflar arasındaki gerginliğin büyüdüğü sırada bir kadının karşı tarafa terlik fırlatması, kavgayı bir anda sona erdirdi. Mahalle sakinlerinin şaşkın bakışları arasında yaşanan olay, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ALTIAĞAÇ MAHALLESİ’NDE GERGİN ANLAR

Mamak ilçesine bağlı Altıağaç Mahallesi’nde, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma, tarafların birbirinin üzerine yürümesiyle kavgaya dönüştü.

Mahalle arasında yaşanan arbede çevrede paniğe neden olurken vatandaşlar, tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

TERLİK FIRLATTI, KAVGA DAĞILDI

Gerginliğin sürdüğü sırada olay yerine yakın bulunan bir kadın, elindeki terliği kavga eden grubun üzerine fırlattı. Beklenmedik müdahale sonrası tarafların bir anda geri çekildiği ve kavganın sona erdiği görüldü.

Çevrede bulunan vatandaşlar, yaşananlara hem şaşırdı hem de gülümsemekten kendini alamadı.

O ANLAR KAMERADA

Kavganın son bulduğu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; tarafların tartıştığı, çevredeki vatandaşların araya girmeye çalıştığı ve ardından kadının terlik fırlatmasıyla ortamın sakinleştiği anlar yer aldı.

Sosyal medyada da kısa sürede yayılan görüntüler, çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı.