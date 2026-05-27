Ankara'da kesimden kaçan boğa minibüsün camından içeri girmeye çalıştı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık hayvanları ile Lalabel Mahallesi'ndeki kurban kesim alanına geldi.

Sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık boğa, kesim alanında hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu.

MİNİBÜS CAMINDAN GİRMEYE ÇALIŞTI

Yakınına yaklaşılmasına izin vermeyen boğa, park halindeki minibüsün açık camından içeri girmeye çalıştı.

Boğanın başının temas ettiği korna çaldı.

O anlar cep telefonuyla görüntülendi.