Ankara'da konteynerdeki ani patlama tehlike yarattı
Akyurt ilçesinde inşaat alanında yanan konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'nde, kepçecilerin bulunduğu alandaki bir konteynerde yangın çıktı.
Konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Olay kısa süreli paniğe neden oldu.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)