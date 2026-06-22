Ankara'da konteynerdeki ani patlama tehlike yarattı

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Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'nde, kepçecilerin bulunduğu alandaki bir konteynerde yangın çıktı.

Konteynerde aniden meydana gelen patlama nedeniyle faciadan kıl payı kurtulan zabıta ekipleri ve sivil vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Olay kısa süreli paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.