Ankara'da kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, köprüden alt yola düştü. Otomobil sürücüsü yaralandı.
Ankara'nın Çankaya ilçesi Sıhhiye Köprüsü'nde sürücü H.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, korkulukları kırarak Atatürk Bulvarı'na düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan H.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bulvarın bir bölümü trafik akışına kapandı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)