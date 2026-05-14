Ankara’da korsan otoparkçı operasyonu: 32 gözaltı

Emniyet ekiplerinin korsan otoparkçılara yönelik mücadelesi hız kesmedi.

Bu kapsamda Ankara’da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, değnekçi ve korsan otoparkçılara yönelik soruşturma başlattı.

HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDENLER BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında, değnekçi ve korsan otoparkçıların, bazı cadde ve işletme önlerinde sürücülerden park parası alarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ile mağdur ifadelerinin incelenmesinin ardından, şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 32 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde sürücülerden bahşiş aldıklarını öne sürdü.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜCADELENİN SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği açıklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, korsan otoparkçılıkla mücadelenin süreceğini bildirerek vatandaşlardan bu kişileri emniyete ihbar etmelerini istedi.