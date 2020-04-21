Ankara'da kumar oynayan 13 kişiye 56 bin lira ceza

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Çankaya ilçesinde, bir iş yerine kumar oynatıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendiği ifade edildi.

13 KİŞİYE 56 BİN 875 LİRA PARA CEZASI

Operasyonda, 13 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 56 bin 875 lira ceza para ceza kesildiği, işyerinin mühürlenerek, işyeri sahibinin gözaltına alındığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Düzenlenen operasyonda, çok sayıda oyun kartları, yaz boz kağıtları ile poker masası ele geçirildiği bildirildi.