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Ankara'da makineyle inek sağan genç akıma kapılıp, öldü

Çubuk ilçesinde meydana gelen feci olayda hayatını kaybeden 24 yaşındaki Rıdvan Sarıtunç'un cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

DHA |
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Ankara'da makineyle inek sağan genç akıma kapılıp, öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesi Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Rıdvan Sarıtunç, sabah saatlerinde ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı.

Sarıtunç, bu sırada makinedeki kaçak nedeniyle akıma kapıldı.

BABASI FARK ETTİ

Durumu fark eden baba Kemal Sarıtunç, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Rıdvan Sarıtunç, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sarıtunç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarıtunç'un cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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