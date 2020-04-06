Ankara'da makineyle inek sağan genç akıma kapılıp, öldü

Ankara'nın Çubuk ilçesi Ağılcık Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Rıdvan Sarıtunç, sabah saatlerinde ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı.
Sarıtunç, bu sırada makinedeki kaçak nedeniyle akıma kapıldı.
BABASI FARK ETTİ
Durumu fark eden baba Kemal Sarıtunç, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Rıdvan Sarıtunç, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sarıtunç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarıtunç'un cesedi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.