Ankara’da NATO tedbirlerine ilişkin uygulamalarda 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı

Türkiye, NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor.

Bu kapsamda da Başkent'te güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla 4 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında il genelinde kapsamlı güvenlik uygulamaları gerçekleştirdi.

1,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ SORGULANDI

Çalışmalar kapsamında 1,5 milyondan fazla kişi ile 930 bine yakın araç sorgulandı.

Ekipler tarafından halka açık alanlar, konaklama tesisleri, kafe ve restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar, günübirlik konaklama yerleri ile diğer umuma açık iş yerleri denetlendi.

4 BİNDEN FAZLA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kentin birçok noktasında gerçekleştirilen uygulamalarda 4 binden fazla aranan şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de NATO Liderler Zirvesi kapsamında yürütülen güvenlik uygulamalarına katılarak denetimlerde bulundu.

PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ

Uygulama noktalarını ziyaret eden Yüksek, çalışmaları yerinde inceleyip görevli personelle bir araya geldi.

Vatandaşlarla da sohbet eden Yüksek, güvenlik tedbirlerine sağlanan destek ve iş birliği nedeniyle teşekkür etti.