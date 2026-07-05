Ankara'da NATO Zirvesi öncesi asayiş denetimi

Tarihi zirveye sayılı günler kaldı.

Zirve için Ankara genelinde güvenlik önlemleri en yüksek seviyeye çıkarıldı.

NATO Zirvesi süresince Ankara genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

TAM KOORDİNASYON

Güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek.

Bu kapsamda polis ekipleri, Mevlana Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

EHLİYET VE KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

Araçlar, cadde girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Sürücülerin ehliyetleri kontrol edilirken, yolcuların da kimliklerine bakıldı.

ARAÇLARIN İÇİ VE BAGAJ KISIMLARI KONTROL EDİLDİ

Ayrıca sürücü ve yolcuların üstleri de arandı.

Araçların içi ve bagaj kısımları da ekipler tarafından kontrol edildi.

DENETİMLER ZİRVE BOYUNCA DEVAM EDECEK

Polis ekipleri, NATO Zirvesi boyunca kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimlerini sürdürecek.