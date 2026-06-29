Ankara'da NATO Zirvesi öncesi asayiş ve trafik denetimi

ANKARA'da, 7-8 Temmuz'da NATO Zirvesi düzenlenecek.

NATO Zirvesi süresince Ankara genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma personeli olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak.

TAM KOORDİNASYONLU ÇALIŞMA

Güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin tam koordinasyonu içerisinde yürütülecek.

TEK TEK ARAMA YAPILDI

Bu kapsamda Tunalı Hilmi Caddesi'nde araç ve yayalara yönelik denetim ve kontroller yapıldı. Araçlar, cadde girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Sürücülerin ehliyetleri kontrol edilirken, yolcuların da kimliklerine bakıldı. Sürücü ve yolcuların üstleri de arandı.

Araçların içi ve bagaj kısımları da yine ekipler tarafından kontrol edildi. Polis ekiplerinin, NATO Zirvesi süresince kent genelindeki güvenlik ve trafik denetimleri aralıksız sürecek.