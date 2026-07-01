Ankara'da NATO Zirvesi öncesi önlemler en üst seviyeye çıkarıldı

Türkiye, 7 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek zirveye, 32 NATO üyesi ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile davetli diğer liderler katılacak.

Zirvenin sorunsuz gerçekleşmesi için önlemler de en üst seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde yaptığı açıklamada, zirve kapsamındaki tedbirler, risk analizleri ve değerlendirmelerin günler öncesinden başladığını dile getirdi.

"900'E YAKIN ŞOK UYGULAMA YAPTIK"

Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde 49 bine yakın emniyet teşkilatı personeli ve 7 bine yakın jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personelinin tedbirler kapsamında görev alacağı bilgisini veren Tandoğan, şunları kaydetti:

“Şu ana kadar yapılan değerlendirme ve çalışmalarda yaklaşık 900'e yakın şok uygulama yapıldı, tüm detaylar değerlendiriliyor. Günübirlik evlerden kiralık araçlara, park ve bahçelerden liderlerin konaklayacağı yerlerin çevresi, programların yapılacağı yerler çevresi gibi tüm risk analizleri çerçevesinde uygulamalarımız çok katmanlı, dinamik şekilde artarak devam ediyor.



Bizim buradaki önceliğimiz, devlet liderlerinin ve heyetlerin sorunsuz şekilde bu zirveyi tamamlayıp ülkemizden mutlu şekilde ayrılmaları, bizim üzerimize düşen görev bu.”

"KYGY MERKEZİNDE BÜYÜK BİR KRİZ MERKEZİMİZ OLACAK, SÜREKLİ İZLENECEK"

Kriz merkezleri oluşturulduğunu belirten Tandoğan, "KGYS merkezinde büyük bir kriz merkezimiz olacak. Sürekli izleme ve takip yapılacak. Birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve bunlar eş güdüm içerisinde, çok katmanlı bir şekilde takip edilecek." dedi.

"ŞEHİRDE HAYAT DEVAM EDECEK"

Tandoğan, şehirde hayatın olağan şekilde süreceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Şehirde hayat devam edecek. Güzergahlar ve konaklama yerleri çevresinde birtakım tedbirlerimiz daha belirgin olacak. Onun haricinde vatandaşlarımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değil. Alternatif yollar belirlendi, İletişim Başkanlığımız ve Valiliğimiz tarafından deklare edildi. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Maksut Yüksek başkanlığında her an sahadayız. Bütün riskleri yönetiyoruz.



Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılımlar çerçevesinde sahada olan biten her şeyi kriz merkezlerimizden anlık takip edeceğiz. Dijital altyapımızı geliştirdik. İzleme kameralarımıza, yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik. Şu anda da tedbirlerimiz sahada iyice belirginleşti, vatandaşlarımız da bunları görüyorlar. Dolayısıyla bizim şu anda en önemli unsurumuz sahadaki ekiplerimiz ve bu etütü yapan ve çalışma yapan arkadaşlarımız.”

SOSYAL MEDYA PROPAGANDALARINA KARŞI UYARI

Tandoğan, sosyal medyada bazı haber sitelerinde yayılan yanlış bilgi ve yalan haberlere itibar etmemeleri konusunda vatandaşları uyardı.

Resmi kurumlardan yapılan açıklamaların önem arz ettiğini vurgulayan Tandoğan, "Hayat devam edecek. Tedbirlerimiz en üst safhada ancak vatandaşlarımız da müsterih olsunlar. Liderlerimizin ülkeye ve şehrimize gelişinde, Cumhuriyet'imizin başkentine gelişinden ayrılışına kadar en ince ayrıntıya kadar bütün detaylar değerlendirildi ve planlamalar yapıldı." ifadelerini kullandı.

Tandoğan, ihbarların da önemli olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların endişe duydukları konuları 112 acil çağrı merkezine aktarmaları çağrısında bulundu.

"OTOBÜS VE YAYA HAREKETLİLİĞİYLE İLGİLİ KISITLAMA YOK"

Trafik Denetleme Şube Müdürü Sevil Atasoy da zirve kapsamında şehir içinde ve çevre güzergahlarda tüm trafik tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Hayatın olağan akışının etkilenmeyeceğini ifade eden Atasoy, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu çerçevede birçok noktada ekiplerimizi görevlendirdik. Sadece liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız. Dolayısıyla, vatandaşlarımız seyir esnasında herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklar. Biz bu alternatif güzergahların tamamını paylaştık ve ilettik. Vatandaşlarımız, alternatif güzergahları kullanmak suretiyle istedikleri yerlere gidebilecekler. Şehirler arası otobüslerle ilgili, yaya hareketliliğiyle ilgili herhangi bir kısıtlamamız yok.



Şehirler arası otobüsler daha önce zirve öncesinde de olduğu gibi yine Sabancı Bulvarı üzerinden AŞTİ Terminali'ne intikal edebilecekler. Yani ilimize dışarıdan gelmek isteyen vatandaşlarımız bu noktada sıkıntı yaşamayacaklar.”

ŞEHİR GİRİŞİNDE DENETİM NOKTALARI KURULDU

Atasoy, güvenlik denetimlerinin her zaman yapıldığını ancak NATO Liderler Zirvesi dolayısıyla biraz daha artırıldığını dile getirerek, şehir girişinde denetim noktaları kurdukları, şüpheli araç, kamyon, kamyonet, skuter ve benzeri araçların denetimlerini artırdıkları bilgisini paylaştı.

"KGYS ÜZERİNDEN İZLİYORUZ, TÜM TEDBİRLERİMİZ HAZIR"

Trafik yoğunluğu yaşanabilecek tüm noktalarda da ekiplerin görevlendirildiğini aktaran Atasoy, "KGYS üzerinden kameralarımızda izlemek suretiyle oluşabilecek yoğunluklarla ilgili de tüm tedbirlerimiz hazır. Yoğunluk yaşanan noktalarda ilave tedbir alınması gerekirse bu tedbirlerimizin tamamını alacağız ve vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamamasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.