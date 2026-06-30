Ankara'da otomobille çarpışan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

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Ankara'nın Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen servis minibüsü ile yol yapım çalışması nedeniyle dubalarla bölünmüş yolda karşı şeride geçen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi.

8 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.