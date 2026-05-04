Ankara'da psikolog Nurselen'i öldüren zanlı hakim karşısına çıktı

Ankara'da vahşi cinayet..

Geçen yıl 27 Kasım'da meydana gelen olayda Fuat Yıldırım, sahibi olduğu matbaa dükkanında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı'yı tabanca ile başından vurdu.

Gülaçtı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Fuat Yıldırım, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede eylemin tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği ve ‘Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

'BUNALDIĞIM İÇİN İNTİHAR ETMEK İSTEDİM'

Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fuat Yıldırım, öldürülen Nurselen Gülaçtı’ynın annesi Zülfiye Tunç, kardeşi Onur Enes Gülaçtı, yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Fuat Yıldırım, maktul ile 2018 yılında tanıştıklarını, 2022'de ilişkilerinin başladığını sonrasında bir süre birlikte yaşadıklarını ve karı-koca ilişkisi yaşadıklarını iddia etti.

Evlilik teklif ettiğini ve maktulün kabul ettiğini öne süren sanık Yıldırım, ailesinin yaş farkı ve hakkında çıkan uyuşturucu iddiaları nedeniyle ilişkiye karşı çıktığını söyledi. Olaydan bir gün önce intihar etmeyi düşündüğünü belirten Yıldırım, “Gelgitlerinden çok yorulmuştum. ‘Senin için ölen biri var, bunu iyi sakla’ diye video gönderdim. Beni görüntülü aradı, sakin olmamı söyledi. Bu sırada havaya ateş ettim” dedi.

"KÜFREDİNCE BELİMDEKİ SİLAHI ÇIKARIP 3 EL ATEŞ ETTİM, HEDEF GÖZETMEDİM"

Sonrasında Nurselen’in arkadaşıyla birlikte evine geldiğini anlatan Yıldırım, “Beni istemediğini söyleyince evden gönderdim. Sabah konuşmak için iş yerine gittim. Silahı kendi başıma dayadım 'burada mı yapacaksın' deyince ‘eve gidelim’ dedim, kabul etmeyince pasaja gittik. Kapıyı örttüm ama kilitlemedim. Tartışma sırasında küfredince belimdeki silahı çıkarıp 3 el ateş ettim. Hedef gözetmedim” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası “Kimse ambulansı aramasın” dediğini ancak daha sonra kendisinin aradığını söyleyen sanık Yıldırım, maktul avukatının “Ölmeyi hak edecek ne yaptı?” sorusuna, “Beni kullandı” yanıtını verdi.

'KIZINI BU ADAMDAN KURTAR, VURABİLİR DEDİLER'

Nurselen Gülaçtı’nın annesi Zülfiye Tunç, sanığın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kızının sanıktan ayrılmak istediğini ancak sanığın peşini bırakmadığını söyledi. Tunç, “Sanığın arkadaşları beni arayıp ‘Kızını bu adamdan kurtar, vurabilir’ dedi. Kızım yaklaşık 1,5 yıldır görüşmek istemiyordu. Sanık sürekli rahatsız ediyordu. Tehdit ederek düğüne götürdüğü oldu” dedi.

Kızının telefonuna takip uygulaması yüklenmiş olabileceğini de dile getiren anne Tunç, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti.

'KORKUDAN ARACINI ARKA SOKAĞA PARK EDİYORMUŞ'

Nurselen Gülaçtı’nın kardeşi Onur Enes Gülaçtı ise sanıkla ablası arasındaki ilişkinin yaklaşık bir yıl önce sona erdiğini bildiğini belirterek, “Ablam son bir yıldır sanığın kendisini sürekli arayıp rahatsız ettiğini söylüyordu. Sırf bu yüzden İzmir’e taşınmak istiyordu. Aracını bile sanık gelebilir korkusuyla arka sokaklara park ediyormuş. Olayın ardından biz aracını arka sokaktan aldık” dedi.

TANIK BEYANLARI DOSYAYA GİRDİ

Tanık Ş.B., olaydan önceki akşam maktulle sanığın görüntülü arama yaptığını belirterek, “Ekranda kafasına silah dayamış bir adam vardı. Nurselen ‘Yapma’ diyerek koştu, ben de peşinden gittim. Sanığın evine gittik. Sanığın yanında alkol şişesi vardı. Bir süre sonra sesini yükseltti ve bizi evden çıkardı” dedi.

Pasaj esnafı tanık G.Ö. ise sanık ile öldürülen kadının birlikte iş yerine girdiklerini belirterek, “Yaklaşık 15 dakika sonra silah sesleri duyduk. Sanık ‘Ambulansı kimse aramasın’ dedi, sonra kendisi aradı. Silahı masamın üzerine bırakıp gitti” diye konuştu.

Tanık Durmuş K. de sanığın çağırması üzerine iş yerine girdiğini belirterek, “Maktulün ağlamış olduğunu anladım. Sanık ‘Beni kullandı’ diyordu. ‘Sen de onu kullandın, bırak kızı’ dedim. Bana ‘Çıkmazsan ateş ederim’ dedi. Çıktıktan birkaç saniye sonra silah sesleri geldi” ifadelerini kullandı.

Sanığın arkadaşı tanık T.M. ise olaydan önce sanığın evine gittiğini, Yıldırım’ın alkol aldığını ve kendisine zarar verme düşüncesi olduğunu anlattı.

SAVCI 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ İSTEDİ

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti. Ancak Türk Ceza Kanunu’nun 29’uncu maddesi kapsamında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ara kararında, Nurselen Gülaçtı’nın yakınlarının davaya katılma talebini kabul ederken, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nin katılma taleplerini suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, savunma için süre verilmesine hükmederek duruşmayı 13 Temmuz’a erteledi.