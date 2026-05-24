Ankara'da sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
Ankara'da gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, bir binanın istinat duvarı çöktü.
Ankara'da Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Tarık Apartmanı'nın yanında bulunan inşaat alanındaki istinat duvarı, gün boyunca etkili olan yağışın etkisiyle çöktü.
OLAYDA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olayda, ekiplerin incelemesi sürüyor.
Mahalle sakinleri olay yerinde yeterli güvenlik önemleri alınmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)