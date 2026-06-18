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Ankara'da sağanak sonrası yollar göle döndü

Meteoroloji'nin uyarıları sonucu etkisini gösteren sağanak yağış, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yollarda su birikintisine neden oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Yurt genelinde sıcaklıklar yükselmeye devam ederken, bazı bölgelerde ise yağmurlar etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonucu Ankara'da beklenen kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterdi. 

Yenimahalle ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, ilçe genelinde etkili oldu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, trafikte aksamalara neden olurken, bazı bölgeler yollar göle döndü. 

İlçe sakinleri, sağanak yağışın etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Öte yandan yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, yurdun büyük bir kısmında sağanak yağışlar etkili olacak. 

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi